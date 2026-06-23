23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 904.12ポイントボリンジャーバンド3σ 856.75ポイントボリンジャーバンド2σ 809.37ポイントボリンジャーバンド1σ 782.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 765.79ポイント75日移動平均 762.50ポ