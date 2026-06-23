コートジボワール戦で治療を受けるドイツのシュロッターベック＝20日、トロント（ゲッティ＝共同）ドイツのDFシュロッターベックが左足首の負傷により、残りの全試合を欠場すると22日、AP通信が報じた。20日のコートジボワール戦で負傷した。今大会は初戦から2試合連続で先発出場していた。ドイツは1次リーグE組2連勝で決勝トーナメント進出を決めている。（共同）