【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は22日、米南部テキサス州で19日に米電気自動車（EV）大手テスラの「モデル3」が住宅に突っ込み、住人の女性1人が死亡した事故があり、米道路交通安全局（NHTSA）が調査を開始したと伝えた。地元当局によると、運転手はテスラの運転支援システムを使用していたと説明。車両は道路を外れて住宅に突入し、室内にいた女性に衝突した。女性はその後死亡したが、事故