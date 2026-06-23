高市首相（自民党総裁）は２２日、首相官邸で日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）と会談し、「副首都構想」の関連法案について、住民投票の対象を道府県全域で可能とした付則の削除を求めた。吉村氏は受け入れる方向で党内で協議する。両氏は衆院議員定数の削減法案も今国会で成立を目指す方針も確認したが、会期末まで１か月を切る中、連立政権合意に関する課題が目立つようになっている。（山本貴広、谷口京子）両党が党内