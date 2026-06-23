メッシがW杯得点数で単独トップにサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがオーストリア戦で2得点と躍動し、2-0勝利に貢献した。W杯通算で18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。元スウェーデン戦FWズラタン・イブラヒモビッチ氏は自虐的に偉業を称えた。メッシは前半9