ギネス世界記録が明かすサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利した。初戦ではハットトリックを達成したリオネル・メッシが2得点。W杯通算18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。ギネスワールドレコーズがこの試合でメッシが達成した記録を複数伝えた。メッシは