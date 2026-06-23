『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の新ビジュアルが公開。併せて、主演の鈴木亮平よりコメントが到着した。【写真】TOKYO MERメンバーが動物になって活躍！アニメ『GO! GO! TOKYO MER』新ビジュアル本作は、「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念を持つ医師・喜多見幸太（鈴木亮平）を中心に、さまざまな事故や事件に対処する医療チーム【TOKYO M