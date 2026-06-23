シドの明希によるベースクリニック＜ESP Presents 明希ベースクリニック＞が9月19日および20日の2日間、ESP GROOVE LOUNGE TOKYOにて各日2部制で全4回開催されることが決定した。今回のベースクリニックは、2日間それぞれテーマを変えて行われる。まず初日となる9月19日は、トークやQ&Aに加え、明希とドラマー志雄のスペシャルセッションが行われる予定だ。一方、2日目の9月20日は、恒例の機材レクチャーやQ&A、リクエスト