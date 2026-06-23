◆米大リーグメッツ―カブス（２２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が先発する予定だった２２日（同２３日）の敵地・メッツ戦は悪天候のために中止が決まった。千賀滉大投手（３３）と投げ合う予定だったが、日本人対決はお預けとなった。第３戦が行われる予定だった２４日（同２５日）にダブルヘッダーとして２戦が行われる。今永は前日２１日（同２２日）の本拠地・ブル