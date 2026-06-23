Ａぇ！ｇｒｏｕｐ小島健が２７日放送のテレビ朝日系「こじ研」（深夜０時）に出演することが２２日、分かった。番組の舞台は小島の脳を解析するために設立した研究所「こじ研」。小島が所長を務め、助手のトンツカタン森本、「真空ジェシカ」ガクを巻き込み、ＡＩ、横揺れダンス、大御所МＣなど小島がやりたいことに挑戦していく内容。番組最後には「胸躍る重大発表」も予定されている。小島個人では初となる冠バラエティー