ロックバンド・LINDBERGの渡瀬マキが22日、自身のインスタグラムを更新。懐かしい写真をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】雰囲気変わってる？ アイドル歌手だった人気バンドのボーカル 渡瀬は「風の噂なんですがw わたしデビューして 来年6月で 40周年のようです」と記し、デビュー曲「パールモンド・Kiss」の写真を投稿。「わおー知らなかったので 何も考えてませんでしたが 何か考え