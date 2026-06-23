1984年のロサンゼルス五輪、体操・鉄棒で金、跳馬で銀、団体で銅の3つのメダルを獲得したタレント・森末慎二(69)が22日、自身のインスタグラムを更新。コメディアン・萩本欽一(85)との2ショットを公開した。 【写真】穏やかな笑みでしっかり肩を抱いて…大将、元気だよ～ 「宮古島のみゃーく商店の森末慎二です。このたび事務所が変わり萩本欽一さんの萩本企画にお世話になる事になり挨拶をさせて頂き一緒に写真