ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生317人に対して「『鈴木』姓で思い出す有名人は誰ですか？」というアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】「鈴木」という苗字で思い出す有名人ランキングトップ104位以下も納得！ 第3位に選ばれたのは現役メジャーリーガーの米大リーグ・カブスの鈴木誠也。スポーツ選手の中では最多の11.0%を得票した。男子からの