日本サッカー協会が販売を発表日本サッカー協会（JFA）は6月22日、公式Xを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の最新グッズとなる「サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.」の発売を発表した。タイムリーな時期での発表に、SNS上では歓喜の声が上がっている。今回のLINEスタンプの金額は250円。2025年11月から2026年3月にかけて行われた代表戦の出場データを基に構成されている。同期間中にピッチに立った選手