チュニジア戦（日本時間22日=メキシコ・モンテレイ）で勝ち点3を挙げた森保ジャパンは、W杯期間中の練習拠点であるテネシー州ナッシュビルに戻り、同23日未明からナッシュビルSCトレーニングセンターで一次リーグ3戦目のスウェーデン戦（同26日午前8時キックオフ）に向けて全体練習を行った。【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！練習前に森保監督と選手全員が「集合写真」を撮影。サポートプレーヤーのDF吉田麻