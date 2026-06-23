食事制限をしているわけではないのに、以前よりも体重が減った経験はありませんか。この場合、がんのような病気が隠れているかもしれません。ダイエットによる健康的な痩せ方と病的な激痩せを見分けるポイントのほか、体重減少を放置した場合のリスクについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【危険】ダイエットし