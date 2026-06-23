イラク代表がW杯で着用するユニフォームに注目FIFA北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕し、熱戦が続いている。新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はイラク代表がW杯本大会で着用している1着に注目している。今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに