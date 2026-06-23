スウェーデンのケルテス記者が語る現状「日本がグループ最大のトップ候補かもしれない」――。スウェーデンの担当記者は開幕前にそう言い切った。前編に引き続き、スポーツ国営放送SVT（Sveriges Television AB）のスポーツ記者であるオリバー・ケルテス氏に日本戦の展望を聞いた。後編では、スウェーデンが描く日本対策と、ベンチから試合を変える可能性を秘めた“ジョーカー”の存在にも触れてもらった。（取材・文＝林遼平／全2