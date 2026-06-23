白熱の死闘を引き裂いた一瞬の報復4年に一度開催されるサッカーの祭典、FIFAワールドカップ（W杯）。その長い歴史の中では、輝かしい栄光だけでなく、一瞬の過ちが選手の運命を大きく狂わせた事件も数多く存在してきた。今回は、後にイングランドの象徴となる“貴公子”デイビッド・ベッカムが、若さゆえの愚行で全英から大バッシングを浴びた1998年フランス大会の退場劇を振り返る。事件が起きたのは、サンテティエンヌで行わ