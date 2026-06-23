フランスとイラクが対戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月22日に大会12日目を迎え、グループIの第2節でフランス代表対イラク代表が対戦。今大会で初めて悪天候により中断された。米フィラデルフィアで開催されたゲームは、試合前から豪雨があり会場のオープンが延期されたと英公共放送「BBC」が報じていた。試合は予定通りの時刻にキックオフされ、前半14分にフランスがFWキリアン・エムバペの2試合連続ゴールで先制し