北朝鮮が軍事境界線（MDL）のすぐ近くに鉄条網を設置するなど、最前線の遮断措置を進めていることについて、韓国国防部と合同参謀本部は「明白な休戦協定違反」だと規定した。一方、国連軍司令部（UNC）は「直ちに休戦協定違反に当たるわけではない」との立場を示した。北朝鮮が同族分断という韓半島（朝鮮半島）特有の状況そのものを否定し、韓国との「敵対的関係」の形成に向けてMDLを国境線化する中、それを仲裁すべき国連軍が