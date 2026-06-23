日本政府が来月1日から外国人観光客など出国客に課す国際観光税（出国税）を現在の1000円から3000円に引き上げる予定だ。共同通信などによると、この税金は航空会社や旅行会社が航空券に上乗せする形で徴収し政府に納付する。日本政府はこの税収をオーバーツーリズム対策などに活用する計画だ。また、自国民の負担を減らすためパスポート申請手数料は引き下げる方針だ。入国後24時間以内に出国するトランジット客や2歳未満の子ども