2nd写真集『ラストシーン』が大好評の俳優・蓬莱舞が、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】白河れいはしなやかなグラビアで魅了同写真集に収めきれなかったアザーカットを6ページにわたり掲載している。南国・タイで、儚げな雰囲気からいたずらな表情まで、あらゆる姿を見せた写真の数々は必見だ。同誌には、小池里奈、永尾まりや、白河れい、野村るな、板野優花らも登場する。