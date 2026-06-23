『わたしの骨はどこへいく？』（安田依央 著）両親を見送った時、つくづく感じたのは「親族最強」ということである。たとえ本人の意志確認が難しい場合でも、親族の同意があれば大抵のことは問題なく進むのだ。実際、私は二人のためにありとあらゆる書類にサインをした。病院関係、介護サービス、訪問看護に緩和ケア。亡くなった後は役所や銀行にも通った。場面は違えど書類に求められるものはほぼ同じで、住所と氏名と電話番号