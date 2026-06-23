■「未だに…ドッキリを疑っている」4人組グループ・Aぇ! groupの小島健による初の冠バラエティー『こじ研』が、27日深夜0時からテレビ朝日で放送される（※関東ローカル）。独特すぎる感性で異彩を放つ“自称・天才”小島が自らが掲げた“27歳の今やらなければならないこと”に挑戦しながら、自分自身を研究していく。【集合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら25日に27歳の誕生日を迎え