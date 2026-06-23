女優の岩下志麻さんは、85歳になった現在も、目覚めた瞬間から眠りに落ちる直前まで、体操を生活の中に取り入れているといいます。主に行うのは、太極拳、気功、ストレッチ体操の3つ。岩下さんが体操との出会いについて語りました。【画像】若き日の夫・篠田正浩監督と岩下志麻さん◆◆◆岩下志麻と太極拳の出会い昨年3月に58年連れ添った夫の篠田正浩（映画監督）を亡くし、悲しい日々ですが、運動習慣は何とか崩さないように