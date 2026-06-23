日本におそらく2頭しかいない超希少犬種「コモンドール」の主水（もんど）くんとリツちゃん。その成長過程を収めた動画に「不思議すぎる！」「どんどんネジネジになっていく！」「同じ犬とは思えない」などの声が寄せられている。モップのような独特の被毛が特徴のコモンドール。その飼育はまさに手探りの連続だったという。飼い主に、情報収集の苦労や驚きのお手入れ事情、気になる飼育費用について話を聞いた。【写真】超希少