X（旧Twitter）で話題になっているのは、犬らしからぬ姿になってしまったわんこの姿。その光景は記事執筆時点で29万9000回を超えて表示されており、「新種の犬ｗ」「フェイスブラシみたいで草」などのコメントの他、2万1000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：秋田犬とお出かけ中、突然『強風』が吹いた結果→ふと『顔』を見てみると…衝撃的な光景】 散歩中に強風が吹いたら… Xアカウント「@Pipo_Pi_p0」