3年ぶりにおばあちゃんとの再会を果たした、19歳のワンコの反応に反響が集まっています。 話題となっている動画は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「泣けてくる」「大好きな人はずっと大好きなんよね」といったコメントが寄せられています。 【動画：おばあちゃんと3年ぶりに再会した19歳の老犬→『覚えているかな』と思ったら…思わず感動する光景】 3年ぶりに、おばあちゃんと再会 TikTokアカウント「kanahbmyi7l