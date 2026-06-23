ホテルオークラ福岡は、「平日限定 旬夏色采 飲茶オーダーバイキング」を6月1日から7月31日まで提供している。点心と一品料理、デザートを含む全36種類を食べ放題で注文できる。蒸し点心の「海老蒸し餃子」や「シューマイ」、「ニラの煎り焼き点心」のほか、「海老のマヨネーズソース」「チャーシューチャーハン」「干し貝柱入り中国粥」などをそろえる。また6月6日から土曜・日曜・祝日限定で「好吃粥ランチコース」を通年で実施