インスタ映え〜で昨今よく見るテイクアウトクレープ。しかーし、こちらにも“オトナ”仕様の風が吹いています！手軽にグルメなクレープが楽しめるって、最高ですね。生地が旨いから、素材の構成も光る！洗練されて進化中テイクアウトクレープといえば思い出す。原宿での食べ歩きに憧れた幼い頃を。マリオンクレープで知ったチョコバナナの味を。でも正直、従来のクリームやホイップ山盛り系は、中年にはちと重い時がありません？大