誰かといないと落ち着かない。ひとりでいると不安になる。そんな感覚を持つ人は多い。しかし哲学者ショーペンハウアーは、その「社交への欲望」そのものが、不幸のサインかもしれないと言う。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。「人と一緒にい