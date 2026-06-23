名古屋市内の駐輪場で自転車を盗んだ疑いで、廃品回収業の男が逮捕されました。「これまでに100台から300台ほど盗んだ」と供述しているとということです。警察によりますと、逮捕されたのは港区に住む廃品回収業社長・那須陽弘容疑者(37)で、今月11日、中川区内の集合住宅の駐輪場から時価1万円相当の自転車1台を盗んだ疑いが持たれています。防犯カメラの捜査などから那須容疑者が浮上し、調べに対して容疑を認めた上で「こ