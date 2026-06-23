カンボジアが拠点の特殊詐欺グループを巡り、兵庫県警が日本国籍の30代男を詐欺容疑で逮捕する方針を固めたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。首謀者の可能性があるという。タイで拘束されており、移送される見通し。