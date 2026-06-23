スウェーデン戦に向け調整する（左から）鎌田、上田、伊東、渡辺＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグF組の日本は22日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、25日（日本時間26日）にダラス競技場で行われる最終第3戦のスウェーデン戦へ向けた練習を始めた。左膝負傷の久保（レアル・ソシエダード）は主に施設内でリハビリを行い、スウェーデ