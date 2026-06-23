サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を再開した。初のＷ杯出場で、ここまで２試合に先発出場して１ゴール１アシストの大活躍を見せているＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は、５大会連続Ｗ杯メンバーのＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝の存在に