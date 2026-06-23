◇サッカーW杯北中米大会日本代表は22日（日本時間23日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に向けて、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで練習を再開した。20日チュニジア戦は4―0で完勝。初先発したDF板倉滉（アヤックス）は「自分たちにとってもすごく大事な試合で。そこをいい形で勝って終われたというところは、間違いなくポジティブ」と振り返った。勝ち点と得失点差でオランダと並び