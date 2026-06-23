◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス―イラク（2026年6月22日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）と対戦。1―0とリードし前半終了を迎えると、天候悪化により試合が中断。後半開始時間が遅れるアクシデントが発生した。試合は前半14分、FWエムバペ（Rマドリード）がエリアの外から豪快なミドルシュー