北中米Ｗ杯で日本は１次リーグＦ組第２戦でチュニジアに４−０で快勝した。アフリカ予選無失点を誇る堅守の相手に手を焼く展開も予想されたが、終わってみれば日本のＷ杯史上最多得点での快勝に終わった。なぜ日本はチュニジアを圧倒できたのか。その裏側には、森保一監督（５７）の強気な采配があった。試合開始１時間半前、スタメンが発表されると、記者室がざわめいた。鎌田、佐野、田中の本職ボランチ３人が先発。これが意