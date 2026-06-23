資さんうどんの快進撃が続いている。2024年10月にすかいらーくHDの傘下になった時点で72だった店舗数は現在100店を超える。さらに、6月18日には台湾にも出店した。拡大戦略、そして240億円を投じた買収の意図について、資さんうどんの崎田晴義社長に聞いた――。■資さんうどん社長が語る240億円買収の真意すかいらーくが資さんうどんを240億円で買収――。2024年10月、業界を賑わせたこのニュース。買収当時の店舗数は72店舗、そ