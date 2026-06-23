西武が楽天に粘り負け。7-8のルーズベルトゲームは、延長12回に西武がサヨナラ負けを喫した。しかし交流戦の好調をキープし、この日も4打点と大暴れした長谷川信哉に22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者から熱視線が注がれた。まず今江敏晃氏は「彼の打席を画面越しで見ていると、もちろん元々身長は大きいんですけど、もっと大きく見えるんです。すごい存在感というか、打席でもオーラというもの