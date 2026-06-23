素早い攻守の切り替えによって、チュニジアに反撃を許さなかった日本 photo by JMPA日本が格の違いを見せつけた。そう表現していい試合だろう。ワールドカップのグループリーグ第２戦、日本はチュニジアを相手に４−０の完勝を収めた。初戦で引き分けていた日本と、負けていたチュニジア。どちらにとっても勝ち点３がほしい試合だったが、率直に言って、現状での力の差は大きかった。思わぬ大差も、内容に照らせば妥当なも