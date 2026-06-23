楽天が西武相手に8-7の延長サヨナラ勝ちを収めた。勝ち星は付かなかったものの、7回4失点ながら自責点は2、奪三振10と好投を披露した早川隆久のピッチングが光った。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を努めた斎藤雅樹氏は「僕はもう平良(海馬)投手よりもよかったと思いますね。確かにホームランは2本打たれましたけど、それ以外はもうほとんど完璧。結構カットとかスライダー系も非常に切れてましたね」