政府がフィジカルAI分野への巨額投資を決めた。複数の報道によると、2040年度までに10.5兆円を投じる方針だという。半導体で敗れ、家電で敗れ、スマートフォンで敗れた日本は再び、世界で勝てるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本がデジタル敗戦から覇権国へと舵を切る、決定的な瞬間だ。フィジカルAIこそ、日本が世界の中心に戻れる最後のチャンスだ」という――。■「日経平均7万円超え」が示す不穏