きょうの料理ビギナーズ7月号の特集は「シンプルだからおいしい！ 夏野菜レシピ」。 ピーマンにきゅうり、トマト、とうもろこしなどなど。 そのままかじるだけ、ゆでるだけでもおいしい夏野菜は、手をかけすぎない「引き算」レシピで味わうのがいちばんです！ 本記事では、「ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め」と「トマトの塩昆布マリネ」の2品をご紹介。夏にうれしい手軽なレシピですよ。 ピー