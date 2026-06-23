60代で定年を迎えたあと、同じ会社で再雇用を選ぶ人は少なくありません。一方で、再雇用後の給与明細を見て、「思っていたより手取りが少ない」と感じる人もいます。 手取りが想定を下回る理由を知らないまま再雇用を選ぶと、毎月の生活費や貯蓄の計画にずれが出る可能性があります。安心して働き続けるためにも、再雇用後の収入や負担の変化を事前に把握しておくことが大切です。 本記事では、60代で再雇用を選んだ