『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。“ほうれんそう”の大事さを部下に教えたところ…。「ずっと相手してるヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「辞めちゃうの、自分のせいかも…」退職する部下の最終出社日、止められなかった責任を感じていた