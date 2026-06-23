幼少期の大谷と父・徹さんの貴重な2ショットにSNS騒然「父の日」を記念して公開された写真が、日本のファンの間でも反響を呼んでいる。MLBは21日（日本時間22日）、公式SNSでドジャースの大谷翔平投手が父・徹さんと並んで写る幼少期の写真を公開。当時の徹さんの顔立ちが、現在の大谷と類似しており、「え!?」「翔平にそっくりだ！」と驚くファンが続出した。MLB公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニが父と一緒に！ #