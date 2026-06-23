すかいらーくが買収した北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」が好調だ。全国100店舗を超えても、各店舗で出汁をとり続けている。巨大外食企業の傘下に入っても、なぜここまで“非効率”にこだわるのか。ライターの大関まなみさんが、資さんうどんの崎田晴義社長に聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部資さんうどんの崎田晴義社長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■店舗で出汁をとることは変えない資さんうど