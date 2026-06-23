平田2軍監督に直撃「今のタイガースの土台」2026年シーズンもいよいよ正念場となる夏場を迎える。リーグ2連覇を狙う阪神は、就任2年目の藤川球児監督のもと好位置につけている。1軍の好調は2軍の育成もあってこそ。1997年の吉田義男監督以降、阪神のコーチなど指導者を務めて26年目を迎え、2025年から4度目のファームを指揮している平田勝男2軍監督に、藤川阪神の「強さの理由」を聞いた。【聞き手・田中亜里沙、文・喜岡桜】